Minas atingiu nesta segunda-feira (15) a marca de 21.728 infectados e 481 mortos pelo novo coronavírus. Os números mostram a velocidade com que a Covid-19 se alastra pelo Estado. Há dez dias, eram 14.939 diagnosticados e 368 óbitos. Ou seja, no período, o número de doentes subiu 45% e as vidas perdidas pela enfermidade teve crescimento de 30%.

Levantamento da Secretaria Estadual de Saúde (SES) revela que nas últimas 24 horas foram confirmados 347 casos e seis novas mortes. Atualmente, os órgãos de saúde investigam 235 óbitos que podem estar relacionados com a Covid-19.

Epicentro do coronavírus em Minas, Belo Horizonte já registrou 3.420 doentes e 67 mortos. Uberlândia, no Triângulo, é a segunda cidade mais afetada, com 2.137 registros da doença e 38 óbitos. Juiz de Fora, na Zona da Mata, tem a mesma quantidade de vidas perdidas e 843 pacientes.

Até o momento, o novo coronavírus já atingiu 573 municípios. Mortes foram notificadas em 150 cidades.