Em três dias, Divinópolis teve 13 mortes pela Covid-19 confirmadas. No Boletim Diário dessa quarta-feira (24), seis óbitos foram divulgados, entre eles de uma idosa de 102 anos. As vítimas faleceram do dia 20 até esta quarta.

A Prefeitura informou que o Hospital de Campanha, localizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), chegou a 300% de ocupação.

Desde o início da pandemia, são 8.260 casos confirmados de Covid-19. O Boletim de terça-feira (23), apresentou 8.119 pessoas confirmadas. Nesta divulgação ainda consta o aumento no número de pacientes internados na rede hospitalar do município. Agora são 249 pacientes internados, no anterior eram 229 pessoas internadas.

Fonte: G1