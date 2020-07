Um acidente entre dois veículos foi registrado na noite desse domingo (26), na Rotatória da Gerdau, bairro Mangabeiras, em Divinópolis.

Foram empenhadas as Unidades de Suporte Básico e Avançado (USB e USA) de Divinópolis.

A equipe fez o atendimento de três vítimas. A primeira, um homem, de 35 anos. Estava consciente, com fratura de fêmur. A segunda, um menino, de 9 anos. Estava consciente, com escoriações, possível fratura em um dos joelhos e com hipotermia.

A terceira, um adolescente de 12 anos. Estava consciente, queixando dor em uma das pernas e sem evidências de fraturas.