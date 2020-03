Na madrugada deste domingo (29), a Polícia Militar de Divinópolis recebeu denúncias da realização de um batidão em um sítio na comunidade Djalma Dutra.

O evento contava com aproximadamente 60 pessoas, contrariando todas as recomendações sanitárias em função da pandemia da covid-19, além disso, estava perturbando o sossego devido ao som com volume acima do permitido.

Os militares foram até o local e prenderam o proprietário do imóvel, de 49 anos, que promovia o evento e do proprietário do veículo responsável pelo som, de 25 anos, pela perturbação do sossego.

Fonte: G37