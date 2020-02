Nessa quinta-feira (20) dois jovens, de 18 e 20 anos, foram presos em Divinópolis.

De acordo com a Polícia Militar, os indivíduos fazem parte de uma quadrilha especializada em assaltos na cidade e região. A polícia disse ainda que os dois têm passagem por furto, roubo, tráfico de drogas e homicídio tentado. Foram expedidos mandados de prisão em desfavor dos suspeitos.

Segundo a PM, diversos roubos estavam ocorrendo na região central da cidade por uma quadrilha que era monitorada pela corporação. A polícia explicou que os ladrões agiam com extrema violência, na maioria das vezes, no período da noite e na madrugada quando invadiam as casas das vítimas.

Uma força-tarefa foi realizada nesta quinta-feira e os policiais abordaram os rapazes, apontados como os principais envolvidos nos roubos.