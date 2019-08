No início da tarde desta terça-feira (27), um idoso, de 65 anos, foi preso após tentar entrar em um banco para negociar uma dívida, armado com uma faca. Ele também ameaçou uma funcionária do local.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi detido e encaminhado para a delegacia.

Segundo informações do portal G1, a PM foi acionada por testemunhas que presenciaram a confusão na agência bancária, localizada na rua São Paulo, no Centro da cidade.

O cliente tentou acessar a parte interna do banco para fazer a negociação de uma dívida, no entanto, estava armado com uma faca na cintura. Ao tentar entrar, a porta giratória travou, indicando a presença de algum item metálico. Foi quando o idoso começou a discutir com os seguranças e chegou a ameaçar uma funcionária do banco.