Um acidente registrado na noite desse domingo (24) deixou uma vítima fatal. Um motorista, ainda não identificado, morreu após o veículo em que ele estava colidir contra uma árvore na BR-494, entrada da comunidade rural do Choro, em Divinópolis.

Após a colisão, o veículo com placa de Nova Serrana pegou fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor teria perdido o controle da direção e colidido contra um eucalipto, ficando preso no interior do carro.

Após controlar as chamas, foi constatado que o condutor estava com as pernas presas nos pedais do veículo e parte do corpo para fora do carro, estando a porta do carro aberta.

A perícia e o Samu também estiveram no local. Ainda de acordo com os Bombeiros, o que se sabe é que o final da placa do veículo é 0615. A Polícia Militar Rodoviária também esteve no local para controlar o trânsito.