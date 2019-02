Uma parte do teto de uma casa de shows em Divinópolis desabou na noite desse sábado (2).

Blocos de gesso se romperam e caíram na pista de dança bem à frente do palco. A primeira banda que ia se apresentar no local se preparava para iniciar o show.

A casa de show funciona na Rua Minas Gerais esquina com a Rua Bahia. No momento do incidente o local recebia as pessoas. Duas bandas iriam se apresentar no espaço.

Segundo testemunhas, a primeira banda já estava no palco quando uma parte do teto desabou. Os estilhaços acertaram uma jovem que estava na frente do palco. Os bombeiros estiveram no local para fazer vistoria e alegaram que não a risco do restante do teto se romper.