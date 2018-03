Um jovem de 20 anos foi detido neste domingo (25) após esfaquear o tio, de 37 anos, no Bbirro Interlagos, em Divinópolis. O crime foi na oficina onde o suspeito e o pai dele, de 42 anos, trabalhavam, após um desentendimento por causa de pneus e grades de um galpão. A vítima continua internada.

Segndo a Polícia Militar, populares informaram que uma pessoa estava ferida, caída na calçada da rua Bom Sucesso.

No local, o jovem disse aos militares que estava trabalhando em uma oficina quando o tio chegou armado com uma faca e tentou golpear o pai do jovem que também estava no local.

Para defender o pai, ele acertou um soco no tio e, logo em seguida, pegou uma faca e o atingiu na cabeça e pescoço.

A vítima conseguiu caminhar alguns metros, mas caiu na calçada. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Segundo ele, o desentendimento ocorreu porque o irmão dele e o sobrinho teriam arremessado pneus em um galpão de propriedade dele, ao lado da oficina. Eles também teriam retirado e levado o portão do galpão para a oficina deles.

A vítima disse ainda que, ao se aproximar dos dois para tirar satisfação, o sobrinho pegou uma faca e o atingiu. Ele negou que estivesse armado. No local, os militares recolheram uma faca, que foi utilizada pelo sobrinho no crime.

A vítima foi transferida para a Sala Vermelha do Hospital São João de Deus. De acordo com a assessoria de comunicação da unidade de saúde, a vítima segue internada e o estado de saúde é estável.