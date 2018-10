Os vereadores de Divinópolis suspenderam a sessão ordinária que seria realizada na tarde desta terça-feira (30) para se reunir com o prefeito, Galileu Machado (MDB), e discutir o fechamento de dois Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) na cidade e o atraso no pagamento de parte do salário dos servidores da educação.

A pauta foi trancada a pedido do presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, vereador Roger Viegas (Pros).

Uma audiência pública para discutir o tema estava agendada para a noite dessa segunda-feira (29), mas foi cancelada devido a um impedimento da Paróquia Nossa Senhora da Guia, no bairro Santo Antônio. No local, pais de alunos das escolas Victor Hugo Lopes e Douglas Miguel Vilela manifestaram contra a decisão da Prefeitura, anunciada no dia 15 deste mês.

Na pauta trancada pela Câmara, constavam três projetos de autoria do Legislativo: o projeto de lei sobre garantia de execução de contrato na modalidade segurado setor público, a proposta que declara de utilidade pública a Igreja Triunfo Global do Poder de Deus, e o projeto de lei que declara de utilidade pública a Igreja do Evangelho Quadrangular, ambas com sede e foro em Divinópolis.

Discussão

Em nota, a Câmara Municipal informou que serão incluídas na reunião com o Executivo a situação dos professores da rede municipal de ensino, que tiveram os salários parcelados em outubro.

Também deve ser debatida a situação dos varredores de rua, que, segundo o Legislativo, precisariam bater ponto no Parque da Ilha, interditado pelo município em agosto devido à confirmação de duas mortes por febre maculosa em duas pessoas que teriam frequentado o local dias antes de apresentar os sintomas da doença. Os servidores alegam que podem estar expostos à doença.

De acordo com a assessoria do vereador Roger Viegas, todos os vereadores do município foram para o Centro Administrativo, no Bairro Belvedere, para se reunir com Galileu.

O prefeito cancelou sua participação no encontro da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Itapecerica (Amvi) que, durante a tarde, discutiria a situação financeira dos municípios e os repasses atrasados em relação ao Governo do Estado.

A Secretária da Fazenda, Suzana Xavier, compareceu ao encontro para representar o município.