O vereador e atual presidente da Câmara Municipal, Mauro César Alves de Souza/SDD, confirmou no domingo (19) sua pré-candidatura ao cargo de prefeito pelo partido Solidariedade.

De acordo com o vereador, o convite foi feito pelo deputado federal e presidente do partido Zé Silva/SDD e que, apesar de ter sido pego de surpresa, sentia-se lisonjeado pela escolha de seu nome.

A pré-candidatura foi vista com surpresa por quem acompanha o cenário político do município, diante das repetidas falas de apoio irrestrito de Mauro à gestão de Eugênio Vilela /DEM, que, oficialmente, ainda não se manifestou sobre uma possível candidatura à reeleição.

Nessa quinta-feira (23), ouvido pela redação do Nova Imprensa, Mauro César explicou que se reuniu com o prefeito e, após longa conversa, ambos concordaram que o melhor seria se eles caminhassem juntos, pelo bem da cidade.

Mauro ainda disse ter explicado para Eugênio que aceitar ou não o convite para a pré-candidatura já não dependia dele (Mauro), por se tratar de uma decisão das Executivas Estadual e Nacional do Solidariedade, que vêem Formiga como uma cidade estratégica e pretendem lançar candidaturas próprias em cidades polo.

“Diante desse quadro, eu recomendei ao prefeito, que terá uma reunião com o senador e presidente do Democratas em Minas, Rodrigo Pacheco/DEM nesta sexta, que ele costure uma conversa entre o senador e o deputado federal, Zé Silva para discutirem a manutenção da união entre os dois partidos em Formiga, a exemplo do que ocorre a nível federal e estadual, até porque existe a possibilidade de Zé Silva ser vice de Pacheco na disputa pelo Governo do Estado”, comentou o vereador.

Mauro César agora aguarda a decisão para avançar na escolha de um vice para a chapa dele. “Agora depende de Eugênio levar essa ideia para o Rodrigo Pacheco. Mas o fato é que tanto da minha parte como do prefeito, há disposição para unidade e não para divisão”, encerrou o vereador.

O que diz Eugênio

Eugênio Vilela – Foto: Divulgação

O Últimas Notícias conversou com o chefe do Executivo de Formiga que confirmou a conversa com o vereador e disse ainda que, durante a mesma, Mauro César afirmou que entende que a vocação dele é para o Poder Legislativo e que gostaria de tentar sua reeleição e apoiar Eugênio.

O prefeito confirmou ainda, o encontro com o senador Rodrigo Pacheco nesta sexta-feira (24), porém, disse que a questão colocada por Mauro não estará na pauta de discussões. “Não vou tratar desse assunto por considerar como ingerência um senador tentar interferir em decisões de outro partido. Se o Solidariedade entender que deve retirar candidatura própria, que se manifeste publicamente sobre a decisão”, disse Eugênio.

Apesar optar por não interferir na questão relacionada ao lançamento ou não da candidatura de Mauro, o atual prefeito de Formiga disse ser a favor da união de esforços em prol do município.

Joice Alvarenga, Eduardo Brás e Laércio Reis também são pré-candidatos

Joice Alvarenga, Eduardo Brás e Cel. Laércio Reis – Fotos: Divulgação

Ao que tudo indica, caso confirmada a candidatura à reeleição de Eugênio Vilela, o município de Formiga poderá contar com cinco postulantes ao cargo de prefeito.

Antes mesmo da divulgação dos nomes de Mauro César/ Solidariedade e Joice Alvarenga/PT no final de semana passado, as pré-candidaturas do Coronel Laércio Reis pelo Podemos e do ex-deputado e ex-prefeito Eduardo Brás/PSD já haviam sido divulgadas.

Com relação aos pré-candidatos a vice nas chapas, até o momento, foi dada publicidade na escolha do PSD, que terá Taciana Carvalho/Pros, e do PT que apontou como vice Antônio Luiz Borges (Tonioco Contador)/ Cidadania, apesar do impasse entre o pré-candidato ao cargo e o partido em que está filiado.

O UN tentou falar com o presidente do Podemos em Formiga, o vereador Sandrinho da Looping mas as ligações não foram atendidas.

Com a mudança provocada no calendário eleitoral por causa da pandemia do novo coronavírus, é cedo para sacramentar o cenário eleitoral de Formiga para novembro, podendo pré-candidaturas serem abandonadas e composições de chapa mudarem até a data final para o registro das candidaturas.