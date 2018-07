Se o cenário atual de rodovias no país já mostra que há um desnível entre a infraestrutura disponível e a demanda de transporte, as previsões para o futuro são desanimadoras. Um estudo divulgado pela Fundação Dom Cabral (FDC) mostra que, considerando as condições da malha rodoviária, os investimentos previstos e a deterioração que ocorre com o tráfego, as estradas estarão piores com o passar do tempo.

Atualmente, 45,7% das pistas do país estão classificadas em nível péssimo ou inaceitável de transporte. Significa dizer que quase metade das vias tem concentração alta ou altíssima de fluxo de cargas, passageiros e veículos quase sem nenhum conforto ou conveniência para os usuários.

O coordenador do Núcleo de Logística da Fundação Dom Cabral, professor Paulo Resende, acredita que a situação das rodovias será um grande desafio para os próximos governantes, devido aos impactados da deterioração das pistas na economia do País. “Somente nos últimos dois anos, essa situação implicou em uma perda adicional de R$ 15,5 bilhões para os embarcadores de transportes, que assistiram seus custos logísticos crescerem a um patamar de quase 8% no período. A conta final é paga pela população, pois os custos são embutidos nos preços finais dos bens adquiridos”, opinou em um artigo enviado à reportagem.