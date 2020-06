Mesmo com a prorrogação do prazo para a entrega da Declaração de Imposto de Renda, que devido ao período de pandemia foi transferido de 30 de abril para 30 de junho neste ano, em Formiga, há poucos dias da conclusão do prazo, quase 20% dos contribuintes ainda não cumpriram com suas responsabilidades com o Leão.

Do total de 8,6 mil contribuintes do município, 1,7 mil ainda não enviaram sua prestação de contas para a Receita Federal.

Quem perder o prazo fica sujeito a uma multa, cujo valor inicial é de R$ 165,74 e pode chegar a até 20% do valor do imposto devido.

Quem precisa declarar Imposto de Renda?