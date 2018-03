Redação Últimas Notícias

Três pessoas ficaram feridas em um acidente registrado no final da tarde desta quarta-feira (28) no km 490 da BR-354, próximo ao trevo de acesso a Pains.

De acordo com informações da equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu, as vítimas, duas mulheres de 63 e 66 anos e um homem de 55 anos, seguiam pela rodovia em um veículo de passeio quando foram surpreendidas por um caminhão guincho que invadiu a contramão de direção. Com o impacto o veículo foi arremessado em uma ribanceira.

As vítimas foram encaminhadas para o hospital em Formiga pelo Samu e Corpo de Bombeiros. Nenhuma corre risco de morte.

Ainda segundo o Samu, a pista estava molhada no momento do acidente. Um congestionamento de cerca de 1 km se formou na rodovia. A Polícia Militar Rodoviária de Formiga (PMRv) realizou os trabalhos para liberar a pista.