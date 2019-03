Por volta das 2h30 deste sábado (2), a Polícia Rodoviária Estadual de Formiga compareceu no km 185 da rodovia MG 050, nas proximidades do Restaurante Santa Rosa, ainda no município de Formiga, para atender a ocorrência de mais um acidente na região.

Segundo informou a PRE, um automóvel Hyundai /Tucson emplacado em Barrinha/SP seguia pela citada rodovia, no sentido Formiga para Divinópolis, sob chuva, quando na altura do KM 185 o condutor de 37 anos, residente em Ribeirão Preto, derrapou e perdeu o controle direcional ao fazer uma curva, colidindo o veículo contra um barranco.

No veículo estavam o condutor e um casal de filhos dele, um adolescente de 14 anos, e a irmã de 13. Ninguém ficou ferido.