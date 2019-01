Da Redação

A Polícia Militar Rodoviária de Formiga divulgou na noite de sábado (12), informações sobre mais um acidente registrado na BR 354.Dessa vez a ocorrência foi registrada no km 514 da rodovia, em Formiga, por volta das 8h.

Segundo o registro da PMR, um furgão FIAT Cargo, emplacado em Santo Antônio do Monte/MG, seguia de Formiga para Campo Belo, sob chuva, quando o condutor de 45 anos, residente em Formiga, ao fazer uma curva em declive para a direita, devido a pista molhada, derrapou, perdeu o controle direcional, rodou na pista, chocou-se contra o barranco e parou atravessado na rodovia.

Um Ford Fiesta de Águas de Lindóia/SP, conduzido por um homem de 27 anos, que seguia na traseira do furgão que encontrava-se atravessado na pista após a derrapagem, acionou o sistema de freios pra evitar a colisão, contudo também derrapou, passou direto na curva e colidiu frontalmente contra um Caminhão emplacado em Campo Belo, que seguia no sentido contrário, transportando vidros.

Com o impacto, o condutor do Fiesta, de 27 anos, sofreu um corte no joelho direito, lesionou o braço direito e foi encaminhado para a UPA de Formiga pela viatura da Polícia Rodoviária. A esposa dele, de 40 anos, quebrou alguns dentes, cortou a boca e foi socorrida pelo SAMU de Formiga, juntamente a filha dela de 3 anos que encontrava-se na cadeirinha e por isso não se feriu. No carro ainda estava o outro filho do casal, de 16 anos, que sofreu ferimentos leves e foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. A mãe e os dois filhos também foram encaminhados para a UPA de Formiga.

A família que encontrava-se no Fiesta reside em Águas de Lindóia/SP e retornava da casa de parentes na cidade de Morada Nova de Minas/MG.

A carga de Vidro transportada pelo caminhão, conduzido por um homem de 28 anos, foi danificada. Ele e o condutor do furgão não se feriram.