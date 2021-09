A Secretaria Municipal de Saúde divulga novo cronograma de vacinação contra a Covid-19 para esta semana em Formiga.

Além dos idosos com 70 anos ou mais, pessoas com alto grau de imunossupressão vão receber a terceira dose. Adolescentes, de 17 anos completos, de forma geral, vão receber a primeira dose do imunizante.

Confira abaixo como será a imunização destes grupos:

Para ser imunizado, as pessoas com alto grau de imunossupressão precisam ter tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19 há mais de 28 dias. Para os idosos, a segunda dose da vacina tem que ser aplicada há mais de seis meses.