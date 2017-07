A Campanha de Vacinação Antirrábica em Formiga terá início no próximo mês. Deverão ser vacinados cães e gatos em todo o município. A campanha se estenderá até o final de setembro.

O foco principal da vacinação é a zona rural. Em Formiga, foram formadas duas equipes que farão visitas domiciliares em todo o território fora da zona urbana. “A estratégia é definida por cada município de acordo com a sua realidade. Em Formiga, serão necessárias duas equipes e dois meses para cobrir todo o município”, explicou a coordenadora do setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Ana Dalva Costa.

O “Dia D” de vacinação na zona urbana será realizado em dois dias 12 e 19 de agosto. Serão vários pontos estratégicos espalhados pela cidade. Locais e horários estão sendo definidos e serão divulgados em breve.

A doença

A raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida por mamíferos. A transmissão se dá pela penetração do vírus contido na saliva do animal infectado, principalmente por mordidas, arranhões e lambidas. O vírus penetra no organismo, multiplica-se e atinge o sistema nervoso.

Ao ser agredida por um animal, a pessoa deve lavar imediatamente o ferimento com água e sabão e procurar atendimento médico com urgência. Animais raivosos apresentam sintomas como: agressividade ou tristeza, salivação excessiva, dificuldade para engolir, latido rouco e paralisia das patas traseiras. Nos humanos, a doença ataca o sistema nervoso central, podendo levar à morte. O período de incubação é extremamente variável, com uma média de 45 dias no homem e de 10 dias a 2 meses no animal.