Das 30.782 pessoas entre 20 e 49 anos, que fazem parte do público alvo da Campanha Nacional de Vacinação e deveriam se imunizar contra a doença em Formiga, apenas 6.999 compareceram aos postos de saúde para receber a dose da vacina, o que corresponde a 22,7% do total. Os dados foram contabilizados até na quarta-feira (26), cinco dias do fim da campanha agendado para a próxima segunda-feira (31).

Pessoas que compõem o público prioritário devem se vacinar, independentemente da situação vacinal, já que se trata de uma dose adicional.

Até a data do levantamento, a faixa etária com maior índice de vacinação era o de pessoas com idade entre 35 e 39 anos com 1.318 cidadãos imunizados com a tríplice viral, seguido pelas faixas etárias entre 30 e 34 anos (1258 pessoas) e entre 25 a 29 anos (1130). As faixas etárias com menor alcance na vacinação são as seguintes: 20 a 24 anos (1115), 40 a 43 anos (1107) e 45 a 49 anos (1071).

A Secretaria Municipal de Saúde intensificou a campanha de vacinação para que mais pessoas sejam alcançadas. Para informações sobre o atendimento e para evitar aglomerações, o cidadão deve ligar no Posto de Saúde de seu bairro.