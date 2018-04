Da redação – Últimas Notícias

Dois acidentes foram registrados nas rodovias BR-354 e MG-050 em Formiga, na tarde desta terça-feira (3).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a causa dos acidentes foram pistas molhadas. Na BR-354, um caminhão tombou, no trevo de acesso à Formiga pelo bairro Engenho de Serra. O motorista teve ferimentos leves.

O outro acidente ocorreu por volta das 15h, no km 201, da MG-050. O motorista de 29 anos conduzia uma camionete com placa de Ribeirão Preto e perdeu o controle da direção do veículo ao fazer uma curva. O veículo rodou na pista, passou por cima do canteiro e atingiu a contramão de direção. Ninguém se feriu.