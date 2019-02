As secretarias municipais de Gestão Ambiental e Obras se uniram para uma cidade mais limpa. As pastas firmaram recentemente uma parceria para que um mutirão de limpeza seja realizado toda sexta-feira na cidade.

O trabalho começou nesta sexta-feira (22), na avenida JK, com a retirada do mato próximo à calçada e na margem do rio Formiga.

De acordo com o secretário de Gestão Ambiental, Leyser Oliveira, a iniciativa é muito importante e complementará as ações de limpeza urbana que já são feitas diariamente na cidade.