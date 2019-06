Redação Últimas Notícias

O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite dessa sexta-feira (31) para combater um incêndio em uma residência no bairro Alvorada.

O registro ocorreu na rua Salgado Filho. De acordo com o Cobom, na residência os bombeiros encontraram um quarto em chamas e um homem caído no chão da sala com um ferimento na cabeça.

A vítima foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Não há informações das causas do incêndio e do ferimento na vítima.