Redação Últimas Notícias

Uma jovem de 19 anos foi presa na noite dessa segunda-feira (14), por lesão corporal, após esfaquear o namorado dela, de 22 anos. O caso foi registrado na rua Doutor Nabuco de Araújo, no bairro Engenho de Serra.

De acordo com a Polícia Militar, a jovem desferiu o golpe de faca no namorado após ser agredida. Conforme o Boletim de Ocorrências, ela estava dormindo quando, por volta das 22h, foi surpreendida pelo namorado que por motivos fúteis a agrediu. Ele só parou quando ela começou a desfalecer.

A jovem foi para a cozinha da casa, onde novamente foi agredida. A violência só teve fim após a vítima ameaçar o agressor com uma faca. Ainda conforme a PM, ao retornar para o quarto a jovem foi novamente agredida, momento em que desferiu a facada no ombro do namorado.

O jovem foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o hospital. Após atendimento médico, ele foi preso por violência doméstica.