A Campanha de Vacinação Antirrábica terminou nessa quarta-feira (4) em Formiga. Foram dois meses de muito trabalho e 12.154 vacinas aplicadas em cães e gatos.

O procedimento foi realizado na cidade e na zona rural entre os dias 1º de agosto e 4 de outubro.

“A raiva é uma zoonose viral que se caracteriza por uma encefalite progressiva aguda e letal. Apesar de conhecida desde a antiguidade, a raiva continua sendo um problema de saúde pública nos países em desenvolvimento, especialmente a transmitida por cães e gatos em áreas urbanas, mantendo a cadeia de transmissão animal doméstico/homem”, especifica o guia de doenças infecciosas e parasitárias do Ministério da Saúde.

Do total de vacinas aplicadas, 11.175 foram em cães e 979 em gatos. A estimativa da Superintendência Regional de Saúde era de que 9.211 animais fossem vacinados no município. Logo, Formiga superou as expectativas.“Sabemos da importância dessa campanha e seguimos a estratégia do Ministério da Saúde anualmente. Apesar de todas as dificuldades, a campanha neste ano foi um sucesso”, disse a coordenadora do Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Ana Dalva Costa.

A campanha cobriu toda a zona rural formiguense e também a zona urbana, inclusive, com dois dias de intensificação, os chamados “Dia D” de vacinação.