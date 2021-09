O Conselho Regional de Fisioterapia realiza, na próxima segunda-feira (20), o “Supera Minas” em Formiga. Pacientes que tiveram Covid-19 serão atendidos gratuitamente por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para identificação de sequelas.

Para participar, as pessoas que contraíram a Covid-19 devem agendar a avaliação gratuita pelo site do CREFITO-4 (www.crefito4.gov.br), ou por meio do link:

A atividade em Formiga acontecerá das 14h às 17h, na praça São Vicente Férrer.