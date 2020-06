Um recém-nascido, de 17 dias, se engasgou com o leite materno e foi salvo após o pai da criança conseguir seguir as orientações de um bombeiro por telefone, na madrugada deste domingo (21), no bairro Novo Horizonte, em Formiga.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o pai da criança ligou para 193, e o soldado César foi o responsável por passar as orientações da manobra de salvamento.

Conforme os bombeiros, após tomar leite, a criança se engasgou. O pai iniciou os procedimentos de desobstrução respiratória, porém, o filho continuou com as vias aéreas obstruídas, começou a ficar com a pele roxa e começou a desfalecer.

O soldado imediatamente orientou o pai a realizar a aspiração das vias aéreas de seu filho colocando a sua boca sobre a boca e nariz de seu filho e aspirar suavemente. Assim que o pai entendeu como funcionava a manobra, executou, e o filho voltou a respirar e chorar muito.