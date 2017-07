Da Redação

As cervejas artesanais conquistaram o paladar do brasileiro, ganharam espaço no mercado e fizeram com que muitos se aventurassem a produzir a bebida.

Em Formiga não foi diferente, de acordo com a Prefeitura, foi identificado no município um grande potencial para a produção de cerveja artesanal. Dessa forma, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, pretende apoiar e incentivar a produção da bebida no município.

Para colocar isso em prática, a pasta realizará incialmente um diagnóstico para levantamento dos produtores e interessados na produção e possível comercialização.Todos os interessados estão convidados a preencher cadastro e questionário que podem ser baixados no site da Prefeitura ou retirados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que fica em uma sala próxima a área de desembarque do Terminal Rodoviário. Após o preenchimento das informações, os documentos devem ser entregues na sede da pasta.

O cadastro e o questionário serão analisados e, a partir disso, com o apoio do Sebrae, das secretarias de Estado e outras entidades, serão iniciadas as atividades voltadas para o desenvolvimento do setor de produção de cerveja artesanal no município.

A primeira ação será uma palestra com o tema: “Como transformar sua paixão cervejeira em negócios?”, que será focada em uma explanação para os cervejeiros locais sobre como se inserirem nesse mercado, instruindo-os de todas as regras, requisitos e procedimentos que devem ser adotados, assim como dicas de empreendedorismo e casos de sucesso, com o intuito de auxiliar os participantes a serem bem sucedidos.

A palestra será ministrada por Diogo Reis e ocorrerá no dia 24 de agosto, às 19h30, no auditório da UAB (antigo Cemap), à rua Alderico Nogueira, 470, bairro Sagrado Coração de Jesus. Ela será realizada em parceria direta entre o Sebrae e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

“Nossa cidade possui uma cervejaria que é reconhecida e premiada nacionalmente, sendo uma referência para diversas pessoas que estão iniciando a produção caseira. O objetivo é inseri-las no mercado, promovendo assim o desenvolvimento de toda uma cadeia produtiva, proporcionando a geração de empregos e também o aumento na arrecadação do município”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Alisson de Sá.

Para mais informações, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico disponibiliza os telefones (37) 3329-1823 e (37)9 9947-1983.