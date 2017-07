Da Redação

A sensação de frio que foi amenizada no início dessa semana em Formiga deve voltar a se acentuar neste fim de semana, segundo o centro de climatologia Climatempo.

Uma nova massa de ar frio, que avança em direção ao país, poderá derrubar novamente os termômetros. A temperatura mínima deverá chegar a 9ºC, mas diferentemente da semana passada em que a máxima atingiu 19ºC, neste final de semana as tardes serão quentes com máximas de 27ºC. A umidade do ar à tarde fica na casa dos 40%.

Segundo os meteorologistas, devido à massa de ar seco que persiste sobre Minas Gerais, o tempo se mantém estável. Em Belo Horizonte a mínima também deve cair para 9ºC, já no interior do Estado, a massa de ar frio presente faz com que a região Sul registre 0ºC com risco de geada na Serra da Mantiqueira. Para a região Leste há chances de chuva fraca. Já na área central, os termômetros ficam na casa dos 10ºC. Já as cidades da região Norte registram marcas de mais de 30ºC, como Januária.