O 63º Batalhão da Polícia Militar registrou três ocorrências de tráfico de drogas em Formiga, nesse final de semana.

O primeiro caso ocorreu na sexta-feira (28), na rua Professor Antônio Costa Leite, bairro Nossa Senhora Aparecida. Na ocasião, policiais militares receberam informações de que uma motocicleta Honda/NX Falcon estaria sendo utilizada para o tráfico de drogas, que tinha como base uma residência localizada naquele endereço.

Os militares abordaram o jovem, de 21 anos, que conduzia a moto. Foi constatado que o suspeito havia consumido drogas com dois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos.

Foram encontrados ainda restos de três cigarros de maconha, uma porção da referida droga e R$200 em dinheiro.

A motocicleta foi removida para o pátio credenciado. O jovem e os adolescentes foram encaminhados para a delegacia.

A segunda ocorrência também foi registrada na sexta feira. Os militares receberam denúncias de que um jovem, de 19 anos, estava traficando drogas na comunidade rural Fazenda Velha.

No local, os policiais localizaram dois tabletes de maconha prensada que renderiam cerca de 30 cigarros da droga. O indivíduo e a droga apreendida foram encaminhados para a Polícia Civil.

O outro fato foi registrado no domingo (30). Durante patrulhamento pela rua Geraldo Antônio Ribeiro, na Vila Padre Remaclo Fóxius, os militares abordaram um adolescente, de 15 anos, conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de droga.

Durante busca pessoal, a polícia encontrou com ele duas pedras de crack, uma bucha e uma porção de maconha. O menor também foi encaminhado para a delegacia, juntamente com a droga.