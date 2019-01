Três pessoas foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas e duas por desacato e perturbação do trabalho. A ocorrência foi registrada nessa quarta-feira (16), na avenida Brasília, na Vila Maria Conceição de Castro, em Formiga.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início após o condutor de uma motocicleta ignorar a ordem de parada dos militares e fugir.

Os policiais perseguiram o indivíduo e conseguiram abordar o suspeito, de 20 anos, em frente à residência da namorada dele, uma jovem de 18 anos. Segundo a PM, o jovem já foi denunciado várias vezes por de tráfico de drogas.

Na residência da jovem foram encontradas duas buchas de maconha e um pé de maconha de aproximadamente 60 cm.

Ainda segundo a PM o jovem teria confessado a existência de outro pé de maconha em um matagal e de uma balança de precisão e uma barra de maconha que estavam na residência de outro jovem.

Os materiais foram encontrados no local indicado, mas o outro jovem de 21 anos não foi localizado.

De acordo com a PM, no momento em que os policiais retornavam para a residência da namorada do jovem de 20 anos, o pai dele estava bem exaltado e foi advertido. O homem de 48 anos não acatou e foi contido pelos militares. Nesse momento, a mãe do jovem, uma mulher de 42 anos, também interviu contra o trabalho dos policiais e foi presa.

Os militares descobriram que o jovem de 21 anos estava trabalhando em um estabelecimento próximo a Pedra do Indaiá. Uma equipe da PM do município realizou a prisão dele.

Os envolvidos foram encaminhados para delegacia, juntamente com o material apreendido.