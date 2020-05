Três pessoas foram detidas nessa segunda-feira (11) com drogas em Lagoa da Prata.

De acordo com a Polícia Militar, dois rapazes de 18 e 27 anos e um homem, de 31 anos, foram flagrados com maconha, crack e mais de R$ 3 mil em dinheiro.

Os militares receberam informações de que três pessoas estavam em um carro que tinha saído da rua Piauí e seguia para bairro Marília com drogas. Durante rastreamento, os policiais se depararam com o veículo no cruzamento das ruas Eurico dos Santos Ribeiro e Antenor das Chagas Madeira.

Os três envolvidos foram abordados e, com eles, a PM encontrou uma balança de precisão e a quantia de R$ 725 em dinheiro.