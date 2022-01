Em viagem pela Europa, o vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PRTB) foi alvo de críticas nesta segunda-feira (24) ao apoiar movimento antivacina.

Em foto publicada nos stories do Instagram do próprio parlamentar, ele aparece ao lado de uma ativista em Londres, que segura um cartaz com os dizeres: “Please, don’t jab children” (“Por favor, não vacinem as crianças”, em tradução livre).

De acordo com informações do estado de Minas, Nikolas negou ser contrário a imunização de crianças. O político ponderou que é, na verdade, contra o que chama de “coerção dos pais para adesão à campanha” que, atualmente, atende a faixa dos 11 aos 5 anos.

“Existe uma coerção aos pais. Eles precisam autorizar a vacina, mas são pressionados até cederem. Tem todo um discurso de que, se eles não levarem os filhos para a vacinação, eles não têm empatia, não se importam com as crianças. Isso não é liberdade. Liberdade sob pressão não é liberdade. Para mim, os pais é que decidem sobre os filhos. O estado não pode querer tomar nossas crianças”, defende o vereador.