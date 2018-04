Uma colisão entre pelo menos três veículos na BR-262 em Luz, município da Região Centro-Oeste de Minas, provocou a morte de duas pessoas na manhã desta sexta-feira. De acordo com a Concessionária Triunfo, responsável pela administração da via, outras três pessoas ficaram feridas. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Ainda de acordo com a concessionária, o acidente envolveu três veículos, sendo um carro, um caminhão bitrem e uma carreta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta e o bitrem tombaram após a colisão e parte da carga de milho, transportada pela carreta, ficou espalhada na rodovia. Os policiais informaram ainda que houve também derramamento de combustível na pista.

De acordo com a PRF, testemunhas disseram que o motorista do carro teria tentado uma ultrapassagem e colidiu de frente com a carreta, que seguia na pista contrária, sentido Belo Horizonte. O condutor da carreta, então, perdeu o controle do veículo e colidiu com o caminhão.

Por causa do acidente, a pista foi interditada nos dois sentidos da via. Segundo a PRF, o trânsito segue congestionado na região. Nesta manhã, a polícia registrou congestionamento de 5 quilômetros no trecho. O local foi isolada e sinalizado, e o tráfego de veículos está sendo desviado. Até o início da tarde desta sexta-feira, ainda não havia previsão para liberação da pista.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre as vítimas fatais estava um policial da reserva. Ao todo, o acidente envolveu cinco vítimas, destas um homem de 36 anos e uma idosa de 76 foram encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro de Luz. Segundo a concessionária, a terceira vítima recusou atendimento no local e foi liberada, com ferimentos leves.