Piumhi criou 373 empregos com carteira assinada durante o mês de maio. O município liderou o ranking entre as cidades do Centro-Oeste de Minas, conforme os dados analisados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. O levantamento foi divulgado na quinta-feira (27).

Para realizar o levantamento, o Ministério da Economia considera o número de contratações e o de demissões com carteira assinada no período analisado. Caso o número de contratações seja maior do que o de demissões, o saldo é positivo. Caso o número de demissões ultrapasse o de admissões, o saldo é negativo.

Em Piumhi, o saldo de 373 empregos é resultado de 633 admissões e 260 demissões no mês. O setor de agropecuária foi responsável pelo maior número de contratações na cidade, com 377 novos postos de trabalho. Já os setores de comércio e serviço registraram saldo positivo de 17 contratações cada.