Celso Portiolli publicou em seu Twitter, nesta segunda-feira (18), uma brincadeira que fez com a gafe cometida pelo Carlos Tramontina, que se confundiu ao falar o horário no SPTV.









































O jornalista se confudiu e disse “seis e ônibus” ao em vez de “seis horas e onze minutos”, o que percebeu e consertou no mesmo instante, já que estava prestes a chamar uma matéria sobre o transporte. O erro logo virou meme e Celso Portiolli entrou na brincadeira, ele postou um vídeo em frente os estúdios Globo e comentou “Bom dia! Seis e ônibus”.

Deu seis da tarde e eu tô pensando no ônibus. #ValeApena pic.twitter.com/nD5mWGv6xI — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) 15 de agosto de 2019





Bom dia! Seis e ônibus pic.twitter.com/rgDC3ymSnj — CELSO PORTIOLLI (@celsoportiolli) 19 de novembro de 2019









Os fãs não perdoaram o fato do apresentador do SBT estar nos estúdios da emissora concorrente e não pararam de comentar da situação. Com tal repercussão, Celso publicou um novo vídeo tentando entrar na concorrente Globo .

“Vi no Twitter: ‘Porttioli é visto em frente a Globo ‘, ‘choca os fãs’. Estou aqui, na frente da Globo . Vou na portaria só para encher o saco do cara”, diz Celso no vídeo, se aproximando da entrada da emissora, dentro de seu carro.









“Bom dia. Tudo bem? Aqui é a Globo. Ui, rapaz. Errei de emissora! A cara dele. Meu Deus do céu, eu não aguento”, Celso Portiolli deu a meia-volta gargalhando da situação, e deixando o porteiro da sua concorrente sem reação.