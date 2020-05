Mesmo com a pandemia de coronavírus, a fiscalização contra o tráfico de drogas no país não tem trégua. As apreensões de cocaína realizadas pela Receita Federal ultrapassaram 20,7 toneladas no período de janeiro a abril deste. O volume é 22,5% superior ao registrado no primeiro quadrimestre do ano passado, quando foram apreendidas 16,8 toneladas.

Em apenas três ações foram registradas 15,5 toneladas, o que representa quase 75% das quantidade total apreendida. Essas ocorrências foram nos portos de Santos (8 toneladas), Paranaguá (3,8 toneladas) e Salvador (3,7 toneladas).

No dia 30 de abril, uma carga regular de caixas contendo folhas de papel escondia 370 kg de cocaína no porto de Santos. O material, que tinha como destino final o Porto de Valência, na Espanha, foi apreendido após passar por inspeção por escâner e de cães farejadores.

A Receita Federal atribui o crescimento das apreensões de cocaína ao aperfeiçoamento dos procedimentos, além da utilização de equipamentos de ponta como escâneres e da atuação das equipes que utilizam cães de faro na fiscalização.