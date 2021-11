Joias, relógios, assessórios eletrônicos e outros objetos que haviam sido furtados de uma loja na madrugada de quinta-feira (25), na Rua Quintinho Bocaiuva, no Bairro Alto do Cruzeiro, em Bambuí/MG, foram recuperados em menos de 24h pela Polícia Militar.

Segundo informações da PM, a proprietária do estabelecimento comercial entrou em contato com os militares relatando que ao chegar ao seu comércio verificou que a porta principal havia sido arrombada durante o período noturno, tendo autor subtraído diversos produtos.

De posse de imagens de sistema de segurança de um estabelecimento próximo os militares obtiveram êxito em identificar o autor, de 32 anos, que possuí diversas passagens pela polícia, inclusive por crimes semelhantes. A PM realizou diversas diligências pelo município na tentativa de se localizar o criminoso.

Em determinado momento os militares foram acionados via 190 relatando que o autor havia deixado os produtos furtados em frente uma residência na Rua Francisco Bruno da Cunha, no Bairro Lava Pés, e para testemunhas disse que “Esta aqui as coisas que eu furtei”. Logo em seguida o indivíduo evadiu do local.