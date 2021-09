A Polícia Civil apreendeu, nessa segunda-feira (13), um adolescente, de 15 anos, no bairro Quintino, em Divinópolis.

Ele é suspeito de participação no crime que vitimou um homem, de 41 anos, no sábado (11), no bairro Interlagos. Durante a ação, também foi apreendida uma moto roubada no início deste mês.

As investigações apontam que no sábado, o adolescente na companhia de outro suspeito, teriam executado um homem em via pública com pelo menos seis disparos de arma de fogo. O crime teria sido motivado por discussões anteriores entre os envolvidos. Não satisfeitos, os investigados ainda teriam procurado, na data de ontem, uma testemunha da prática criminosa e a ameaçado de morte, caso ele os delatassem.

Iniciadas as investigações, agentes de inteligência da Delegacia regional em Divinópolis obtiveram informações de que o adolescente teria evadido de uma abordagem da Polícia Militar e estaria escondido no bairro Quintino de posse de uma motocicleta roubada, utilizada na fuga.