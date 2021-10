Em Minas Gerais, 523 dos 853 municípios – cerca de 61% do território do Estado – não registram mortes por Covid-19 há um mês.

A ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) se mantém abaixo de 25%, com “vagas sobrando nos hospitais” mineiros.

A informação foi divulgada pelo secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti, em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (14).



“Não temos nenhuma pressão no sistema de saúde, temos vagas sobrando nos hospitais do Estado. O vírus está circulando cada vez menos. 523 municípios não têm óbitos por Covid-19 no último mês”, pontuou o chefe da pasta.



Ele afirma, ainda, que “as internações relacionadas à Covid-19 vêm diminuindo em números absolutos e, em proporcionalidade, os idosos são os que mais ocupam os leitos”.

“Por isso, a importância do esforço do idoso. O idoso é o que mais morre, chega a mais de 80% dos óbitos. Por isso, importância do reforço”, ressaltou.