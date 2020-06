Respirando cada dia mais por aparelhos, os clubes pequenos do Brasil – muitos deles com muita história no país – se mostram desesperados com a crise financeira agravada pela pandemia no novo coronavírus.

Um deles, o Democrata, de Sete Lagoas, enviou carta ao presidente da República, suplicando que olhe pelos “invisíveis” e prorrogue a Medida Provisória que visa preservar empregos e renda durante este período que assola os quatro cantos do planeta. O texto foi escrito pelo presidente do Jacaré, Renato Paiva.

“Através desta carta, como representante de um clube de futebol profissional que completará 106 anos de fundação no próximo domingo, 14/06, e sabedor da angústia porque passam os clubes de futebol menores de nosso imenso Brasil, que ouso chamar de “clubes invisíveis”, venho implorar pela prorrogação dos efeitos da MP 936/2020, que deverá ser votada nesta semana, especialmente quanto à redução de jornada e suspenção dos contratos, pelos motivos que passo a elencar:

1) Entidades representativas dos clubes de futebol, como federações, confederações e a própria FIFA, simplesmente ignoram a existência dos clubes menores, daí o uso do termo “clubes invisíveis”, e não fornecem qualquer tipo de amparo;