Um jovem de 19 anos ficou ferido após o carro que ele conduzia colidir contra um poste, na rua da Misericórdia, no Centro de Oliveira. O acidente ocorreu na noite dessa sexta-feira (23).

De acordo com o Samu, no local a equipe encontrou a vítima consciente, com um corte na perna direita.

O jovem foi imobilizado e encaminhado para o Pronto Atendimento da cidade.