Mais de R$ 100 mil em mercadorias foram apreendidos pela Receita Federal em operação no fim de semana, na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A operação visava combater o contrabando e o descaminho na região.

A principal ação aconteceu no terminal rodoviário da cidade. As mercadorias importadas de maneira irregular foram apreendidas por não ter documentação que comprovasse a importação regular ou compra no mercado interno. Isso quer dizer que os suspeitos praticaram o descaminho, ao não pagarem a taxação devidas pela entrada das mercadorias no País.

Segundo a Receita, foram retidos smartphones, perfumes, aparelhos médicos, aparelhos eletrônicos e equipamentos de informática. Tudo encontrado por fiscalização e análise de documentação.

Esse tipo de apreensão pode gerar aplicação da pena de perdimento e o material pode ser leiloado, doado, incorporado ou mesmo destruído após o andamento processual de cada caso.