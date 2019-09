Redação Últimas Notícias

Um homem, de 31 anos, colidiu a caminhonete que ele conduzia, uma Toyota/Hilux, contra um carro de boi que atravessa a pista na rodovia LMG – 830, na noite desse sábado (21).



De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor seguia em alta velocidade e não conseguiu frear quando viu a sinalização de alerta para a travessia do carro de boi.



Com a colisão, um boi morreu e outro ficou gravemente ferido. O condutor do carro de boi, um jovem de 18 anos e o motorista da caminhonete não se feriram.

Foto: PRE/Divulgação

Ainda segundo a PRE, o homem foi autuado em R$2.934,70 e perdeu 7 pontos na carteira de habilitação que foi recolhida.