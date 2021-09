A Administração Municipal firmou parceria com o Rotary para o projeto “Preserve o Planeta Terra” para o plantio de árvores em Formiga. No próximo sábado (18), o secretário municipal de Gestão Ambiental, Leyser Rodrigues, receberá 2.200 mudas de árvores dos rotarianos.

De acordo com o secretário, a maior parte das mudas serão para reflorestamento de uma Área de Preservação Permanente (APP) localizada entre os bairros Balbino Ribeiro e Cidade Nova. “Passamos para o Rotary uma relação com 30 espécies de árvores nativas da região, com destaque para os Ipês, que serão plantadas nesta área”, destacou Leyser.

A adesão do município ao projeto “Preserve o Planeta Terra” foi realizada após uma reunião entre o prefeito Eugênio Vilela e representantes do Rotary Club de Formiga e do Rotary Club Areias Brancas, ocorrida no mês passado.

Na ocasião, o projeto, de iniciativa do Distrito 4560 do Rotary, foi apresentado ao prefeito junto com um pedido de parceria para o plantio e cuidado de mudas que o Rotary vai destinar ao Município. Eugênio disse sim à parceria, que será oficializada em um Seminário Rotário Distrital de Meio Ambiente, entre os dias 17 e 19 de setembro, em Capitólio. Autoridades rotárias, do Estado e de municipais estarão no evento.