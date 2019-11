O governador de Minas, Romeu Zema, visitou nesta quinta-feira (14/11) o município de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, onde se reuniu com empresários e produtores rurais da região. Durante o encontro, Zema ouviu as demandas locais, que se concentram principalmente na dificuldade de acesso à energia elétrica. Hoje, a maioria dos produtores depende de geradores, o que encarece e inviabiliza a expansão da produção e a geração de empregos.

Ao se solidarizar com os produtores,Zema lembrou que a Cemig passou por um sucateamento nos últimos anos, o que resultou na incapacidade da empresa de investir em energia. Alguns empreendedores contaram ao governador que gastam até R$ 40 mil por dia com geradores.

“O que está acontecendo aqui, eu vejo no estado inteiro. Todo mundo tem realmente sofrido com essa situação. Não só no campo, mas nos centros urbanos também. Nós já estamos conseguindo melhorar bastante a situação, mas a coisa ficou represada muito tempo”, afirmou.

Na conversa com os produtores, o governador citou a grave situação financeira de Minas e disse que a Cemig precisaria de investimentos da ordem de R$ 21 bilhões para atender toda a demanda de energia no estado. “O Governo de Minas seria o último a conseguir colocar recursos na empresa. Se a Cemig permanecer sob controle do Estado, significa que essa situação vai permanecer. Por isso, a solução que defendo é privatizar”, disse.