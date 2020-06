Um homem foi multado em R$ 9.742,25 nessa quarta-feira (10) por descarte irregular de lixo na estrada do Tapiocano, em Piumhi.



De acordo com a Polícia Militar Ambiental, foi lavrado boletim de ocorrência, com cópias enviadas ao Ministério Público e Polícia Civil para providências cíveis e penais.



O indivíduo responderá pelo crime constante no Art. 54, da lei 9.605/98, por lançar resíduos sólidos em desacordo com as exigências estabelecidas em lei, com pena prevista de 1 a 5 anos de reclusão.

Fonte: 104 FM