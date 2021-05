A Polícia Civil concluiu, nesta quinta-feira (20), inquérito policial que investigou crimes de estupro de vulnerável contra cinco vítimas, ocorridos desde o ano de 2005 até os dias atuais. Além disso, uma possível sexta vítima, de 6 anos, será ouvida em juízo, mediante representação de depoimento especial.

As investigações tiveram início após uma das vítimas, de 11 anos à época dos fatos, comparecer espontaneamente à unidade policial, acompanhada da representante legal.

Em depoimento, relatou os abusos sofridos e apontou outras primas, com idades entre 19 e 23 anos, às quais também teriam sido abusadas. Devidamente intimadas, as vítimas confirmaram os abusos cometidos pelo investigado quando ainda eram menores de idade.

De acordo com a delegada Carolina Máximo, os abusos consistiam em toques íntimos e demais atos libidinosos, sem penetração ou vestígios. “Segundo declarou uma das vítimas, o investigado pedia a elas que arrumassem um namoradinho, para assim ele poder manter relações sexuais com elas e não ser responsabilizado. Intimado repetidas vezes, o investigado se recusou a comparecer à delegacia para ser interrogado, sob o pretexto de estar acometido por problemas de saúde”, disse.

O inquérito foi remetido à Justiça, com o devido indiciamento do suspeito. As investigações foram conduzidas pela Polícia Civil em Pompéu.

Fonte: Polícia Civil