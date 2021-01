A Polícia Civil concluiu, na sexta-feira (22), as investigações de um homicídio contra um jovem, de 21 anos, ocorrido no dia 27 de setembro de 2020, na zona rural de Pompéu. A arma de fogo utilizada foi apreendida e o suspeito confessou o crime.

Conforme apurado, a motivação do crime está relacionada a uma discussão ocorrida entre várias pessoas que participavam de uma festa em um bar, na qual a vítima teria interferido com objetivo de apartar. Após a discussão, o investigado, de 53 anos, atingiu a vítima com quatro tiros, que não resistiu e veio a óbito.

“O caso é chocante pela idade da vítima, pessoa jovem que teve seu futuro ceifado por motivação absolutamente fútil, haja vista que a desavença pretérita instalada no local sequer envolvia a o jovem”, afirmou a delegada Carolina Máximo Alves.

O inquérito, de 87 páginas, foi instruído com a oitiva de 12 testemunhas, sendo que grande parte delas presenciaram o crime. Além disso, também foram realizados exames de necropsia, laudo pericial de levantamento de local, laudo de eficiência da arma de fogo e determinação de calibre.

“Após ser interrogado, o investigado confessou o homicídio e entregou espontaneamente a arma utilizada para o crime. Ele alegou que teria agido em legítima defesa, contudo, esta não se sustenta por todo o contexto fático-jurídico apurado no inquérito”, explica a delegada ao esclarecer que o investigado foi indiciado por homicídio qualificado, além de porte irregular de arma de fogo.

O inquérito foi remetido à Justiça.

Vídeo: Divulgação Polícia Civil