Dezesseis casos de Covid-19 foram confirmados em Formiga, desde a quinta-feira (30) até esta segunda-feira (3).

De acordo com a Câmara Técnica, 11.579 pessoas no município já foram infectadas com o novo coronavírus, desde o início da pandemia.

Duas curas foram registradas nos últimos quatro dias e outros 140 testes foram descartados.

Atualmente, três pacientes formiguenses estão ocupando leitos de UTI e outros nove estão ocupando os leitos clínicos.