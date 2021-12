O Cruzeiro lançou, nesta quinta-feira (23), os novos planos de sócio-torcedor no programa ‘Sócio 5 Estrelas’. Sob nova direção, o clube celeste teve 90% de suas ações adquiridas pelo ex-atacante Ronaldo, no acordo que transformou a Raposa em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Veja, a seguir, os detalhes dos novos planos.

Novos planos de sócio-torcedor do Cruzeiro – Foto: Divulgação/Cruzeiro

As adesões ao novo programa de sócio-torcedor estão abertas, a partir desta quinta-feira, para atender à grande demanda da torcida. A partir de segunda-feira (27), os canais de atendimento do clube darão suporte aos interessados. Para construir os novos planos, o clube celeste fez uma extensa pesquisa online com a torcida. Além disso, promoveu grupos de discussão com sócios e ex-sócios de Belo Horizonte e outras regiões do estado.

A Feng, empresa que atua nos programas de adesão de muitos dos maiores clubes do país, se tornou parceira no processo. A companhia fornecerá a nova plataforma tecnológica do ‘Sócio 5 Estrelas’. “Nas pesquisas e dinâmicas com a torcida, ficou claro que o cruzeirense tem um grande prazer em se encontrar com outros como ele para ir ao estádio e viver sua paixão juntos. Por isso, novos planos dão a chance de comprar mais de um ingresso para o jogo, com prioridade e desconto”, destacou o Cruzeiro em nota oficial.

O programa também oferecerá uma cota de ingressos populares para todas as partidas e praticará preços especiais para quem não for da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Há também planos para quem busca um atendimento ‘premium’ e acesso a setores mais nobres do Mineirão. O Cruzeiro destacou o apoio dos sócios no ano de 2021 e, ‘como reconhecimento’ revelou que estes poderão manter seus planos atuais em 2022. Assim, no próximo ano, cada um deles poderá entender o que melhor se adequa a sua necessidade.